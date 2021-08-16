В окружном кардиодиспансере провели операцию по протезированию поврежденной аорты

Врачи сургутского кардиодиспансера совместно с коллегами из Нижневартовска спасли пациентку с разрывом аорты. Травму женщина получила во время ДТП и могла потерять много крови, но у горожанки образовалась ложная аневризма, сдерживаемая прилегающими тканями организма – это помогло избежать более серьезных последствий.

Доктора провели внутрисосудистую операцию по протезированию поврежденного участка:

«Суть операции заключается в изолировании поврежденного участка с помощью устройства, называемого стент-графтом. Он состоит из металлического каркаса, покрытого изнутри специальным материалом (политетрафторэтиленом). После имплантации стент-графт формирует новое сосудистое русло, изолируя аневризму из кровотока и предотвращая ее разрыв», – отметил врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Вячеслав Пеньковцев.

Лечение политравмы пациентки еще не закончено – сейчас за ее жизнь борются врачи Нижневартовской окружной клинической больницы.