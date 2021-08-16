Сургут оказался в лидерах рейтинга по числу вакансий с большой зарплатой

Сургут возглавил топ городов Югры, где предлагают самые высокооплачиваемые вакансии. Исследовательский центр hh.ruподсчитал, что 39% «дорогих» свободных рабочих мест предлагают именно там. На втором месте – Нижневартовск (21%), на третьем – Ханты-Мансийск (9%). Всего в ХМАО места, где предлагают заработную плату от 100 тысяч рублей и выше, составляют 15% от общего числа.

Чаще всего большой заработок предлагают стоматологам.

«Так, врач стоматолог-универсал в Сургут с опытом работы от пяти лет может рассчитывать на доход от 250 тысяч до 500 тысяч рублей на руки. Стоматологу-хирургу в Югорске с опытом работы от года предлагают от 200 тысяч рублей. Третье место в рейтинге заняла вакансия проект-менеджера по ремонту балконов в Сургуте – от 200 тысяч рублей на руки» – рассказала Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.