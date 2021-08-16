Наркоман из Сургутского района убил маму битой

36-летний житель Сургутского района арестован по подозрению в убийстве матери. Пожилая женщина была жестоко избита битой и умерла в своей квартире, не дождавшись помощи. Пока она умирала, ее сын гулял.

«По версии следствия 12 августа 2021 года около 16 часов подозреваемый, будучи в состоянии наркотического опьянения, во время бытового конфликта нанес не менее 14 ударов бейсбольной битой в область туловища, а также не менее двух ударов руками в область головы 68-летней матери. Оставив избитую женщину, злоумышленник отправился гулять, а вернувшись домой за полночь обнаружил ее тело без признаков жизни», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Мужчина заключен под стражу. Ему грозит наказание по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).