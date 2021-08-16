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​Вы — в танцах! Юные сургутяне еще могут поступить в ДШИ

В Сургуте продолжается набор детей в школы искусств

​Вы — в танцах! Юные сургутяне еще могут поступить в ДШИ
Фото: Администрация Сургута

Если ваш ребенок без конца мучает гитару, мечтает выступать на сцене или научиться танцам – пора подумать, куда его пристроить. В Сургуте работают шесть детских школ искусств, шесть учреждений дополнительного образования сферы культуры, четыре ДШИ, которые предлагают разные направления: музыкальное, хореографическое, театральное, художественное; и две профильные школы – хореографическая и художественная школа им. Л. Горды. В этих организациях ежегодно занимаются 3500 юных сургутян.

К слову, ДШИ №1 на сегодняшний день единственная школа в городе, которая реализует направление «Балет». Ее воспитанников уже признали на всероссийском уровне.

Выбор предлагается большой, но и конкурс на поступление не маленький. «У нас достаточно высокий конкурс практически во всех школах искусств: от 2 до 4 человек на место. Наиболее востребованными, как правило, являются хореографическое и художественное направления. Тем не менее сегодня еще имеются вакантные места для приема. В общей сложности их осталось около 150. Конкурсный отбор будет организован в третьей декаде августа», – рассказал председатель комитета культуры администрации Сургута Антон Акулов.

Основной набор осуществлялся в июне. Сейчас продолжается добор детей. Музыке и танцам ребят начинают обучать в возрасте от 6,5 до 8 лет, а художники и театралы принимают детей от 10 до 12 лет.

В ДШИ сегодня предлагают два варианта обучения: это предпрофессиональное образование, которое по окончании дает возможность продолжить обучение в высших учебных заведениях по направлению; и общеразвивающий формат: предполагает меньшую занятость. В целом, программы рассчитаны на обучение детей от 6,5 до 17 лет. Однако сегодня появляется все больше групп раннего развития для детей 4-5 лет.

Обучение есть как бюджетное, так и платное – в зависимости от направления и программы. Родительская плата, как правило, предусмотрена на общеразвивающих программах.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 301, комментариев: 0
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