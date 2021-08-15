Творческие коллективы сургутского «Строителя» продолжат заниматься в изношенном здании

Здание Городского культурного центра в Сургуте вновь примет на своей площадке творческие коллективы. Напомним, объект подлежит реконструкции, на время которой был запланирован переезд коллективов в другие здания. «Строитель» изначально создавался для размещения склада горюче-смазочных материалов, и за более 50 лет нецелевого использования серьезно обветшало — износ составляет до 70 процентов.

В начале 2021 года говорилось о том, что освободить его необходимо до начала августа, однако сегодня переезд отложен на неопределенное время.

«Сегодня близятся к завершению работы по составлению проектно-сметной документации для реконструкции здания. Август-сентябрь – планируемый срок завершения проектно-изыскательских работ, по итогам которых город узнает стоимость данного объекта. После этого будет приниматься решение по источникам финансирования и срокам самой реконструкции. Творческий сезон ГКЦ начинает в действующем здании», – рассказал корреспонденту siapress.ruпредседатель комитета культуры администрации Сургута Антон Акулов.