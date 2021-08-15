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Штрафовать и блокировать! Сургутяне возмущены обилием листовок в городе

Сургутский парк захламили расклейщики объявлений

Штрафовать и блокировать! Сургутяне возмущены обилием листовок в городе
Фото: siapress.ru

Подработка, совмещение, достойная оплата. Такую работу в Сургуте можно найти почти на каждом столбе или заборе. Листовки с объявлениями различного рода заполонили город. Не щадят «рекламщики» даже парки и скверы. В одной из зеленых зон города обнаружена целая поляна таких листовок. Фото с возмущенным сообщением в редакцию СИА-ПРЕСС прислал читатель: «Они захламляют город. Их надо беспощадно штрафовать и блокировать указанные номера».

Ранее siapress.ru уже обращал внимание читателей на эту проблему. Корреспонденты даже провели собственное расследование, попытавшись выяснить, кто прячется за всеми этими бумажками. Тогда начальник отдела административного контроля администрации города Максим Салий рассказал, что «за расклейку объявлений ответственность предусмотрена статьей 23 окружного закона №102 об административных правонарушениях. Она так и называется «Размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, а также рисунков и надписей вне установленных для этих целей мест». Если, например, участковый поймает за руку расклейщика объявлений, в этом случае можно предъявить обвинение».

Достать корень зла и наказать его в такой ситуации сложно. В пресс-службе администрации Сургута еще в марте 2021 года корреспонденту siapress.ru пояснили, что блокировкой номеров с объявлений должны заниматься правоохранительные органы в связке с операторами связи.


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Сегодня в 14:59, просмотров: 637, комментариев: 2
Комментарии:
Флудер
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Сегодня в 15:15
А ещё - всякие гнусные рожи на листовках на остановках. "Команда Югры" какая-то.
Альберт Леонов
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Сегодня в 17:58
Еще плакатов везде где не попадя развесили. Налоговая например, не штрафуют ее. Весь забор обвешала, портит облик города. Потом Парк за Саймой где детская площадка, тоже всего весит много. У церкви тоже ... Плакат с Зеленая Тара - признали рекламой, а церковные и налоговые - нет! Почему?
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