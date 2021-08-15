В двух торговых центрах Югры эвакуировали людей из-за угрозы пожара

Из торгово-развлекательного центра «Аура» в Сургуте эвакуировали посетителей. Около 2000 человек прервали шопинг из-за угрозы пожара. В 18:41 14 августа сработала сигнализация. Прибыв на место, пожарные установили, что сигнал о ЧП произошел из-за скачка напряжения.

«На происшествие от подразделений МЧС России привлекались 4 человека личного состава и одна единица техники. Убедившись, что угрозы жизни и здоровью людей нет, пожарные убыли в пункт дислокации», – информирует МЧС Югры.

Также за последние сутки эвакуация прошла и в ТЦ «Оазис Плаза» в Нягани. Спасателям поступило сообщение о задымлении, причиной которого послужило короткое замыкание в магазине «Магнит». До приезда огнеборцев, самостоятельно эвакуировались 120 человек. Пострадавших нет.