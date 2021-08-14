В Сургуте нашли мертвого мужчину у детского сада

В Сургуте накануне, 13 августа обнаружили труп мужчины возле детского сада «Космос» на Майской улице. Об этом пишет «Муксун.FM».

Известно, что данные об инциденте в полицию передали сотрудники скорой помощи. Не исключено, что смерть была насильственной, однако все причины произошедшего установят силовики.

Напомним, что подобный трагичный случай произошел в Лянторе – местного жителя обнаружили повешенным на заборе детского сада. В следственном комитете считают, что причиной такого страшного поступка могла стать любовная драма.