В Сургуте объявили третий класс пожарной опасности

В Сургуте объявлен третий повышенный класс пожарной опасности на территории городских лесов. Местных жителей просят соблюдать осторожность при нахождении в зеленых зонах. Об этом сообщает Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии.
Рекомендации жителям города:
1. Не разводите костры, не используйте мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;
2. Не курите, не бросайте горящие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горящую золу;
3. Не стреляйте из оружия, не используйте пиротехнические изделия;
4. Не оставляйте в лесопарковых зонах промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал;
5. Не заправляйте топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, не выводите для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также не курите и не пользуйтесь открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
6. Не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
7. Не выжигайте траву, а также стерню на открытых территориях города.
Справка:
Пожарная опасность — это условия погоды, при которых весьма велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов. Существует всего пять классов пожарной опасности: от первого класса — опасности нет, до пятого класса — чрезвычайная пожарная опасность.