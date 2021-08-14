В Сургуте объявили третий класс пожарной опасности

В Сургуте объявлен третий повышенный класс пожарной опасности на территории городских лесов. Местных жителей просят соблюдать осторожность при нахождении в зеленых зонах. Об этом сообщает Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии.

Рекомендации жителям города:

1. Не разводите костры, не используйте мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

2. Не курите, не бросайте горящие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горящую золу;

3. Не стреляйте из оружия, не используйте пиротехнические изделия;

4. Не оставляйте в лесопарковых зонах промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал;

5. Не заправляйте топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, не выводите для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также не курите и не пользуйтесь открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

6. Не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

7. Не выжигайте траву, а также стерню на открытых территориях города.

Справка:

Пожарная опасность — это условия погоды, при которых весьма велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов. Существует всего пять классов пожарной опасности: от первого класса — опасности нет, до пятого класса — чрезвычайная пожарная опасность.