Мать погибших на пожаре в СОТ «Здоровье» детей не понесет наказания

Уголовное дело против матери двоих детей, погибших на пожаре в СОТ «Здоровье», прекращено «в связи с деятельным раскаянием». Тем не менее, городская прокуратура осталась недовольна таким решением и подала апелляцию. Об этом пишет пресс-служба сургутского городского суда.

Напомним, что инцидент произошел 11 марта в 2021 году. Как оказалось, семья, состоящая из матери, бабушки и двоих детей, проживала в непригодном сезонном садовом домике. Утром женщина, собираясь на работу, включила электронагреватель, заперла дверь на замок и ушла. Несовершеннолетние остались без присмотра.

Трагедия унесла жизни девочки 2012 года рождения и мальчика, родившегося в 2015. Их тела отправили на родину, в Киргизию.