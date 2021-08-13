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Сургутяне заметили черепаху в парке «За Саймой» // ВИДЕОФАКТ

В сургутском парке отдыхающие заметили черепаху

Сургутяне заметили черепаху в парке «За Саймой» // ВИДЕОФАКТ
фото: скрин из видео П.Аксенова

Сургутяне заметили на реке Сайма черепаху. Земноводное отдыхало на земляном островке посреди водоема. Видео редакции информационного агентства siapress.ru прислал горожанин Петр Аксенов.

Однако не спешите радоваться тому, что река за время пандемии очистилась настолько, что в ней завелась экзотическая для наших широт живность. Скорее всего черепаха раньше была домашней, но ее владельцы таким образом решили «гуманно» от нее избавиться.

Подобная история произошла в начале июля 2020 года – в «СургутИнформ – ТВ» обратился местный житель, который также обнаружил красноухую черепаху близ реки. Заведующий зоологическим отделом МАОУ «Эколого-биологический центр» Александр Прокофьев что это не частный случай, и люди, которые не смогли пристроить питомца в добрые руки, оставляют их у водоема в парке «За Саймой», у водохранилища и даже выпускают в Обь.


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Сегодня в 16:14, просмотров: 267, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 17:40
Это одна из четырех черепах-мутантов.

В таком болоте кто еще может быть.

Где-то поблизости еще три должны быть.

А учитель сэнсэй у них, наверное, Альберт. То-то он за состояние водоема «За Саймой» постоянно переживает.

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