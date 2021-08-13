Пешеходную зону вдоль Нефтеюганского шоссе заасфальтируют до конца недели

Пешеходную зону вдоль Нефтеюганского шоссе, протяженностью более пяти километров, завершают. Теперь обновленный тротуар будет куда безопаснее и комфортнее для горожан. Качество и результаты работ, начатых еще в октябре прошлого года, проверили специалисты дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, подрядной организации, общественники.

«Я, как активный житель города, решил посмотреть как идет строительство тротуара, которого долгое время не было на Нефтеюганском шоссе. Обустройство тротуаров предусмотрено государственными стандартами и нормами безопасности дорожного движения. Работы выполняются качественно и в соответствии с графиком», – рассказл сургутянин Антон Собарь.

Отмечается, что на этой неделе рабочие закончат асфальтирование тротуара. Полностью строительство завершится в октябре.