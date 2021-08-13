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​Дворы в ваших руках!

На реновацию сургутских дворов в 2021 году выделено под 200 миллионов рублей

​Дворы в ваших руках!
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Многие сургутские дворы могут «похвастаться» лужами. К сожалению… Жильцы дома 47 по улице Энтузиастов соседствовали со своей лужей более 40 лет. Она была большая и глубокая и жителям не нравилась. В 2015 году лужу засыпали, но она опять появилась. И вот, наконец, этим летом от бывшей «хозяйки» двора остались только воспоминания. Неприятные…

Что произошло? Ремонт двора. Собственники, наконец, сплотились, провели собрание, утвердили свою долю софинансирования (10% от общей суммы работ) и подали документы в управляющую компанию. Тут подоспели и результаты межевания городских территорий. Одним словом – все сошлось и двор попал в тридцатку счастливчиков, которые обретут этим летом «вторую жизнь». В целом, на реновацию дворов в этом году из бюджетов разных уровней запланировано 195 млн рублей.

Председатель думы города Надежда Красноярова на днях провела экскурсию для журналистов и рассказала, как изменится эта территория. Надежда Александровна отслеживает здесь ход ремонтных работ, поскольку один из наказов сургутян в 2016 году касался реновации именно этого двора.

И председатель думы, и жители остались довольны увиденным: лужи нет, две площадки – детская и спортивная. Появилась асфальтированная дорожка между домом и школой №6, которую в связи с требованиями по антитеррористической безопасности огородили забором. Раньше образовательный объект приходилось обходить по грунту, который после дождя превращался в грязь. Сейчас все цивильно – идешь себе по чистому тротуару, мимо огромных деревьев, любуясь пейзажем…

Наслаждаться видом обновленного двора скоро будут жители дома 47 по улице Энтузиастов. А тем сургутянам, которые хотят таких же позитивных перемен, Надежда Красноярова дает простой совет: начните с себя. Это значит, что для того, чтобы ваш двор вошел в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на период до 2030 года, необходимо приложить некоторые усилия: провести общее собрание жильцов, составить протокол, в котором необходимо указать сумму софинансирования и передать документы в управляющую компанию. К слову сказать, двор на Энтузиастов долго ждал своего «звездного часа» еще и по причине того, что жители никак не могли прийти к единому мнению. Но как только в этом доме появился активный жилец, сумевший всех объединить, дело пошло. Так что, уважаемые сургутяне, ваши дворы в ваших руках!


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Сегодня в 09:03, просмотров: 80, комментариев: 0
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