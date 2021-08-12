Сургутскую ГРЭС модернизируют к 2027 году

На Сургутской ГРЭС-1 планируется модернизация. Оборудование будут обновлять поэтапно с 2023-го по 2027 год. Модернизированные энергоблоки №13 и №16 введут в эксплуатацию в 2025 году, №2 и №12 – в 2027 году.

«В объемах модернизации запланирована комплексная замена турбоагрегатов со вспомогательным оборудованием и генераторов. При этом на энергоблоках №12 и №13 будут установлены теплофикационные турбины с оборудованием для подогрева сетевой воды, что существенно повысит надежность системы теплоснабжения города Сургута. Поэтапный вывод оборудования в модернизацию стартует в начале 2023 года. Ввод в эксплуатацию последнего модернизированного турбоагрегата запланирован на 2027 год», - рассказали в пресс-службе компании ПАО «ОГК-2».

Работы пройдут в рамках государственной программы КОММод (конкурентный отбор мощности на модернизацию). «На данный момент финансирование ведется за счет инвестиций ПАО «ОГК-2», впоследствии возвращаемых в тарифе на мощность», - уточнили в компании.