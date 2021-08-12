16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5671   EUR  86,3457  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Пропавшего четыре дня назад югорчанина нашли мертвым у опоры ЛЭП

В Сургутском районе пропавшего мужчину искали спасатели, водолазы и волонтеры

Пропавшего четыре дня назад югорчанина нашли мертвым у опоры ЛЭП
фото: d-russia.ru

В Лянторе (Сургутский район) спасатели со служебной собакой, водолазы и добровольцы искали пропавшего мужчину, но, к сожалению, обнаружить живым его не удалось – труп нашли у опоры ЛЭП. Об этом сообщает «Центроспас-Югория».

«Поисковая группа выезжала на карьер в городе Лянтор по сообщению: требуется оказать содействие в поиске мужчины 1998 года рождения, который 7 августа ушел из дома в неизвестном направлении. В ходе поисковых мероприятий служебная собака вывела до берега водоёма, после чего потеряла след. За время поисков спасатели обследовали 2000 м2 дна акватории карьера. Водолазный поиск результатов не дал», – пояснили в ведомстве.

Параллельно волонтеры прочесывали лесной массив, от них и поступила информация об обнаружении пропавшего. Точная причина смерти горожанина неизвестна.


нравится (0) не нравится (3)
Сегодня в 15:42, просмотров: 376, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Вершина» должна быть наша! 7956
  2. ​«Пришло время» – экс-глава Сургута Александр Сидоров рассказал о своем уходе из политики 2190
  3. ​Сердечная тема. Ирина Урванцева беседует с Тарасом Самборским // ONLINE 1473
  4. ​Лангепасец вышел из тюрьмы и убил человека 791
  5. ​Суд разрешил: Тамара Лычкатая возвращается на работу в СМДТ 677
  6. ​Паспортные данные вместо грибов: сургутянин нашел в лесу «ценные» бумаги 621
  7. ​Сургутянин на велосипеде попал под машину и погиб 605
  8. ​Дело не только в деньгах: бывший глава Сургута продолжает борьбу 585
  9. ​«Вершина» подешевела почти на 140 миллионов рублей 548
  10. ​Закаты на террасе, колонны и личный спортзал: как будет выглядеть новый дом в квартале «Новин» 493
  1. ​«Вершина» должна быть наша! 7956
  2. Вартовчанину могут ужесточить наказание за смерть знакомого, которого он избил в 2014 году 5222
  3. Югорский борец Заурбек Сидаков принес новое золото в копилку сборной России 4587
  4. ​Сургут накрыло туманом и снова пахнет гарью 4147
  5. ​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова разговаривает с Тарасом Самборским // ONLINE 3805
  6. ​«Неравные условия»: в Нефтеюганске бастует кандидат-самовыдвиженец в Госдуму 3521
  7. ​В аэропорту Сургута задержали несколько рейсов 3470
  8. ​Четыре человека на место. Сотня кандидатов пытается попасть в думу Сургута 3360
  9. ​Жители окраины Сургута дождались ремонта дворов 3305
  10. ​В сургутском роддоме — нашествие близнецов 3110
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 13389
  2. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 11842
  3. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 11483
  4. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 9668
  5. ​В Югре будут судить банду вымогателей, действовавшую под прикрытием борьбы с наркотиками 9330
  6. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 9309
  7. ​Ольга Васильева прекратила голодовку и карьеру в ЛДПР 9042
  8. ​Серийный насильник пойдет под суд в Нефтеюганске 8725
  9. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 8708
  10. Новая система горячего водоснабжения обойдется Нефтеюганску почти в миллиард 8511

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика