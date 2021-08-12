В Сургутском районе пропавшего мужчину искали спасатели, водолазы и волонтеры

В Лянторе (Сургутский район) спасатели со служебной собакой, водолазы и добровольцы искали пропавшего мужчину, но, к сожалению, обнаружить живым его не удалось – труп нашли у опоры ЛЭП. Об этом сообщает «Центроспас-Югория».

«Поисковая группа выезжала на карьер в городе Лянтор по сообщению: требуется оказать содействие в поиске мужчины 1998 года рождения, который 7 августа ушел из дома в неизвестном направлении. В ходе поисковых мероприятий служебная собака вывела до берега водоёма, после чего потеряла след. За время поисков спасатели обследовали 2000 м2 дна акватории карьера. Водолазный поиск результатов не дал», – пояснили в ведомстве.

Параллельно волонтеры прочесывали лесной массив, от них и поступила информация об обнаружении пропавшего. Точная причина смерти горожанина неизвестна.