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​Дело не только в деньгах: бывший глава Сургута продолжает борьбу

Экс-мэр Сургута Дмитрий Попов взыщет с государства моральный вред

​Дело не только в деньгах: бывший глава Сургута продолжает борьбу
Фото: siapress.ru

Постановление Сургутского городского суда о взыскании 650 тысяч рублей имущественного вреда в пользу бывшего главы Сургута Дмитрия Попова вступило в законную силу. Однако судебная история на этом не закончится – впереди подача иска о возмещении морального вреда.

«Мы не стали обжаловать решение Сургутского городского суда. Обдумали и решили, что это не стоит потраченных усилий. На обжалование дается десять дней. За короткий срок мы бы не собрали новых доказательств того, что для меня и так очевидно: моя отставка связана с возбужденным уголовным делом. Но на этом дело не закончится. Мы планируем подать иск о возмещении морального вреда», - рассказал Дмитрий Попов в телефонной беседе с корреспондентом siapress.ru.

Дмитрий Попов подал иск о взыскании 25 млн рублей, более 24 млн из этой суммы – утраченный заработок за время уголовного преследования. Ответчиками выступали прокуратура и Минфин РФ.

Однако в суде посчитали, что основания для взыскания такой суммы нет. «Отказано в удовлетворении требований о взыскании с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации утраченного заработка в размере 24 124 519,98 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 151 085,12 рублей, поскольку полномочия Главы города Сургута Попова Д.В. были прекращены досрочно в связи с отставкой по собственному желанию», - говорится в постановлении инстанции.

В итоге экс-главе Сургута удалось отсудить только 650 тысяч рублей из госказны: «С Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации взысканы в пользу Попова Д.В. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, расходы по оплате юридической помощи по уголовному делу в размере 600 000 рублей и расходы по оплате юридической помощи при рассмотрении заявления о возмещении имущественного вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, в размере 50 000 рублей».

Напомним, Дмитрий Попов в 2016 году покинул пост главы Сургута из-за возбужденного уголовного дела о превышении должностных полномочий. За почти пять лет «песочное дело» рассыпалось и Попов был полностью оправдан. Однако все эти годы он не мог трудоустроиться и только в 2021 году вернулся на работу в Сургутнефтегаз. Сейчас последний избранный глава Сургута возвращаться в политику не планирует.

Подробнее о деле Попова читайте здесь


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Сегодня в 13:52, просмотров: 584, комментариев: 3
Комментарии:
Мономах
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Сегодня в 14:25
Вот не досталось парню бюджетного пирога! Мыкается теперь! Все замы поделили и скушали! Иванов, Шатунов, Сафиулин! Не поделились! К ним надо иски предьявить! Тоже!
Mobii
не нравится
Сегодня в 15:11
Да и песочек как прежде копают и копают
Alkonowa1ow Mobii
не нравится
Сегодня в 16:50
«Да и песочек как прежде копают и копают». Ну ладно, тем «новым хозяевам» ГРЭС содержать и охранять дамбу стало невыгодно. Непрофильный актив. Отдали городу. Но ведь это не значит, что ее нужно немедленно разрушать и растаскивать. Ведь ее проектировали не дураки и не деньги тогда «отмывали». Это гидротехническое серьезное сооружение было. Если взглянуть на карту города, то вокруг кажется все вода, вода и вода. Однако городу необходимо задуматься о проекте обводнения. Почему? Все существующие в русла рек и проток обмелели и обеднели водой. Сайма требует проточной воды и улучшения своего биологического состава и прежде всего насыщения кислородом. Бардыковка превратилась в помойку и не имеет прямого водного сообщения с Обью в районе Белого Яра. Ручей Кедрового Лога не имеет внешнего притока воды. Где брать воду для обводнения городских водных артерий? Таки из Оби брать! Несколько каналов и других гидротехнических сооружений могут вдохнуть жизнь в эти пересохшие, обмелевшие и загрязнённые наши городские артерии. Обводнённость позволить начать в комплексе сооружать набережные нашего города. И прежде всего в его центральной части. Вот посмотрите Сургут с реки на берега. Ведь ужас какой-то от этих необустроенных и обезвоженных берегов! Кто-то такими работами заниматься прежде? Таки опять же Москва, когда в 1931 году был разработан проект обводнения Москвы и построен канал им. Сталина (имени Москвы), протяженностью 128 км с Волги и позволивший улучшить биологический состав рек Москвы и Яузы, соорудить десятки км набережных, а главное начать судоходство и увеличить снабжение жителей водой со 128 л до 500 л на человека. Москва стала портом пяти морей. Построены Северный и Южный речные порты. Помните фильм Г. Александрова «Волга-Волга» с великолепной Любовью Орловой. Это пиар того проекта. Так вот Н.В. Комарова закупила недавно два судна для «Северречфлота» на подводных крыльях. Но в Сургуте мы их не увидим. Да и прогулок летом на трамвайчике речном у нас тоже нет. У реки живем, а показать город для горожан и немногих туристов с борта речного судна нет возможности. Неправильно это. С чего же то нужно начинать. Вот в ЭКОПАРК реконструируем с «умными столбами». А по уму необходимо было бы начать с проекта обводнения водных артерий города и строительства набережных. Ох этом нужно думать новой Думе и региона и города. Как-то так.
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