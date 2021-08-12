Экс-мэр Сургута Дмитрий Попов взыщет с государства моральный вред

Постановление Сургутского городского суда о взыскании 650 тысяч рублей имущественного вреда в пользу бывшего главы Сургута Дмитрия Попова вступило в законную силу. Однако судебная история на этом не закончится – впереди подача иска о возмещении морального вреда.

«Мы не стали обжаловать решение Сургутского городского суда. Обдумали и решили, что это не стоит потраченных усилий. На обжалование дается десять дней. За короткий срок мы бы не собрали новых доказательств того, что для меня и так очевидно: моя отставка связана с возбужденным уголовным делом. Но на этом дело не закончится. Мы планируем подать иск о возмещении морального вреда», - рассказал Дмитрий Попов в телефонной беседе с корреспондентом siapress.ru.

Дмитрий Попов подал иск о взыскании 25 млн рублей, более 24 млн из этой суммы – утраченный заработок за время уголовного преследования. Ответчиками выступали прокуратура и Минфин РФ.

Однако в суде посчитали, что основания для взыскания такой суммы нет. «Отказано в удовлетворении требований о взыскании с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации утраченного заработка в размере 24 124 519,98 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 151 085,12 рублей, поскольку полномочия Главы города Сургута Попова Д.В. были прекращены досрочно в связи с отставкой по собственному желанию», - говорится в постановлении инстанции.

В итоге экс-главе Сургута удалось отсудить только 650 тысяч рублей из госказны: «С Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации взысканы в пользу Попова Д.В. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, расходы по оплате юридической помощи по уголовному делу в размере 600 000 рублей и расходы по оплате юридической помощи при рассмотрении заявления о возмещении имущественного вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, в размере 50 000 рублей».

Напомним, Дмитрий Попов в 2016 году покинул пост главы Сургута из-за возбужденного уголовного дела о превышении должностных полномочий. За почти пять лет «песочное дело» рассыпалось и Попов был полностью оправдан. Однако все эти годы он не мог трудоустроиться и только в 2021 году вернулся на работу в Сургутнефтегаз. Сейчас последний избранный глава Сургута возвращаться в политику не планирует.

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