На территории детской поликлиники №1 в Сургуте заменили старые ограждения

У детской поликлиники «Сургутской городской клинической поликлиники №1» заменили старые заборы на валуны в скандинавском стиле. Как считают представители медучреждения, ограждения давно пора было заменить – они проржавели и требовали расходы на содержание.

«Мы разместили на пешеходной зоне натуральные камни, которые позволят ограничить въезд автотранспорта на площадку и украсят своей естественной красотой. Теперь пространство перед поликлиникой смотрится более открытым и эстетичным», – рассказал главный врач поликлиники №1 Максим Слепов.