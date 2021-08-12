В лесу под Сургутом грибник нашел бумаги Центра соцвыплат с личными данными горожан

Сургутский грибник открыл тихую охоту на «ценные» бумаги. Вместо грибов в лесу ему уже второй раз попадаются бумаги «Центра социальных выплат Сургута и Сургутского района». В открытом доступе оказались имена, адреса, уровень доходов и даже паспортные данные сургутян. Об этом сообщает «Сургутинформтв» со ссылкой на сургутянина, который обнаружил находку в лесном массиве недалеко от своего дачного участка.

Грибник ранее уже находил бумаги с личными данными сургутян. Первый раз он наткнулся на стопку из трех десятков листов, сейчас – более 200.

В «Центре социальных выплат» такому факту были удивлены, свою причастность к случившемуся отрицали, уточнив, что утилизацией архивных данных занималась подрядная организация. При этом сам подрядчик уверяет, что свои обязательства правильно и в полном объеме он выполнил. Вероятно, в этой истории будут разбираться правоохранительные органы.