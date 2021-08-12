Штангист из Сургутского района Тимур Наниев планирует готовиться к Олимпиаде в Париже

Тяжелоатлет из Сургутского района Тимур Наниев, занявший четвертое место в Олимпиаде, и его тренер Алан Наниев поделились своими впечатлениями после выступления.

«Приехали бороться за медаль. Близкие меня поддержали, но, по моему мнению, четвертое место – самое обидное, — поделился спортсмен. По его мнению, взять призовое место не получилось из-за того, что ему не засчитали первый подход и не дали времени на восстановление. — На Олимпиаде совершенно другая атмосфера. Попав туда впервые, появляется чувство голода, хочется выступить там во второй раз и подготовиться серьезнее».

На достигнутых результатах штангист останавливаться не хочет. В ближайшее время он планирует отправиться на Кубок России и выходить на соревнования в Европе. Также Тимур собирается принять участие в Олимпийских играх в Париже, которые состоятся в 2024 году.

«Я спортсменом доволен, но немного недобрали. Был очень большой груз ответственности. Есть много факторов, почему у нас не вышло получить медаль, нужно все проанализировать и выбрать то зерно, которое мы будем использовать в дальнейших подготовках», – подчеркнул тренер Алан Наниев.

Тем не менее, в муниципалитете штангиста по праву считают героем. После отдыха в Северной Осетии его поздравят в торжественной обстановке.

«Хочу сказать и Тимуру, и его брату, который его тренирует, большое спасибо за участие в Олимпиаде. Это главное событие для нашего спортсмена за последние четыре года. Пускай даже не призовое место, это все равно фантастика. Мы считаем его победителем в Сургутском районе. Это лучший результат на сегодняшний день в нашем муниципалитете», — прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, отметив, что болел и переживал за атлета.

Напомним, что Тимур Наниев начал заниматься спортом в третьем классе. На Олимпиаде спортсмен взял суммарно вес в 409 килограмм.