В Сургуте в ДТП погиб велосипедист

В среду, 11 августа, в 22.45 на регулируемом перекрестке улиц Нефтеюганское шоссе и улицы Маяковского в Сургуте в ДТП погиб 24-летний велосипедист.

«Велосипедист, по предварительным данным, выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего на него был совершен наезд автомобилем Mercedes, под управлением 29-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, четверо получили травмы.