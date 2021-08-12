Тамару Лычкатую восстановили в должности режиссера в Сургутском музыкально-драматическом театре

Экс-директор Сургутского музыкально-драматического театра Тамара Лычкатая добилась восстановления в должности режиссера учреждения культуры. Соответствующий иск удовлетворил горсуд. Кроме того, в пользу Лычкатой взыскан моральный вред – один рубль.

12 августа Тамара Лычкатая выходит на работу в СМДТ. Об этом она оповестила своих подписчиков в инстаграме.

Стоит отметить, что решение суда в законную силу не вступило и может быть оспорено.

В конце апреля после череды скандалов Тамару Лычкатую уволили с должности директора театра. Должность получила Светлана Астраханцева, которая руководила ранее отделом хореографии в «Камертоне». Впрочем, в последний день работы директором Лычкатая успела назначить себя режиссером театра. Этот ход позволил ей сегодня вернуться на работу.

Подробнее о ситуации в Сургутском драматическом театре читайте в специальной рубрике «Лычкатая vs Латыпов».