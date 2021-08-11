Депутат Госдумы и бывший глава Сургута Александр Сидоров не будет участвовать в выборах-2021

Действующий депутат Госдумы уходящего созыва и бывший мэр Сургута Александр Сидоров не будет участвовать в выборах 2021 года – ни федеральных, ни региональных. Отвечая на вопрос корреспондента СИА-ПРЕСС, он сказал, что «просто пришло время». «Если бы речь шла о желании выдвигаться, участвовать и так далее – была бы тема для обсуждения. А если просто пришло время уходить – то о чем тут разговаривать?» – сказал Александр Сидоров. Более подробно обсуждать свое решение и планы на будущее он не стал.

Стоит отметить, что по итогам предварительного голосования «Единой России» он возглавлял один из региональных партийных округов в думу Югры, но в итоге отказался от участия в парламентской кампании. Таким образом партия власти может потерять сразу двух сильных и авторитетных в Сургуте лидера общественного мнения – в настоящий момент бывший гендиректор «Сургутгазпрома» и «Газпром переработки» Юрий Важенин находится в раздумьях относительно участия в выборах в думу Югры. По слухам, ему было отказано в повторном выдвижении в качестве сенатора Совета Федерации, а быть обычным депутатом регионального парламента он не хочет.

Александр Сидоров руководил Сургутом с 1990 по 2010 годы. В 2010 году он получил должность уполномоченного по правам человека в Югре, в 2016 году по просьбе губернатора Натальи Комаровой вновь вернулся в большую политику, чтобы в качестве одномандатника обеспечить победу «Единой России» в 223 избирательном округе в Госдуму, где и провел следующие пять лет. В 2022 году Александру Сидорову исполнится 70 лет.