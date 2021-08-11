В Сургуте отметят День физкультурника

В Сургуте 14 августа пройдет День физкультурника. Из-за пандемии и введенных ограничений, в этом году мероприятия, в большинстве своем, будут проводиться онлайн.

Как рассказал начальник управления физической культуры и спорта администрации Сургута Михаил Ющенко, для жителей организовали фотовыставки и конкурс на тему «Как мы провели лето», лучшим участником которого выдадут призы. Помимо этого, подготовлены интервью со спортсменами и тренерами спортшкол, а некоторые организации с учетом противокорнавирусных мер проведут мастер-классы по ушу, карате, страйкболу и Веселые старты для детей.

«Хочется отметить, что Сургут всегда славился чемпионами. Этого год оказался знаменательным – на Олимпиаде от нашего города выступали пловец Илья Дружинин и волейболист Игорь Кобзарь. На Паралимпийских играх поучаствуют пловчиха Анастасия Гонтарь, дзюдоистка Ольга Познышева и легкоатлет Дмитрий Душкин. Желаю им успехов», – резюмировал Ющенко.