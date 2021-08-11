Надежда Красноярова проинспектировала начало ремонта внутриквартального проезда

Председатель думы города Сургута Надежда Красноярова проинспектировала подготовительные работы по предстоящему ремонту внутриквартального проезда от ул. Энтузиастов, 51 до пр. Набережного, 70.

Представитель подрядчика ООО «Дорстройиндустрия» рассказал Надежде Александровне о том, как будет выглядеть проезд после реконструкции: его поднимут, расширят, выполнят озеленение. Многолетних луж и грязи между детским садом и школой больше не будет, вместо этого появятся ровное дорожное полотно и безопасные тротуары.

Ремонт этого проезда был одним из наказов жителей депутату Краснояровой. Его выполнение затянулось по объективной причине: у большинства межквартальных проездов не было ясности относительно хозяина проезда. Для этого потребовалось межевание. Два с половиной года заняла эта работа. Сегодня сорок один микрорайон города получил соответствующие проекты, у каждого проезда появился хозяин. Следующий этап – провели ранжирование проездов и определили, какие из них нуждаются в ремонте в первую очередь. Таким образом, реконструкция внутриквартальных проездов стала приоритетным направлением ремонтной кампании нынешнего года: в этом году планируется отремонтировать шесть проездов. Это, действительно, прорыв, учитывая, что в прежние годы в лучшем случае ремонтировался один.

Благодаря проведенному межеванию, на необходимости которого настояли депутаты Думы города VI созыва, рекордным в этом году будет и количество дворов, которые благодаря реновации получат вторую жизнь – таких дворов 30. Для сравнения: с 2017 по 2020 годы в Сургуте было отремонтировано 54 двора. В нынешнем году на ремонт дворов будет затрачено 195 млн рублей из бюджетов разных уровней. Если все пойдет по плану, то за период деятельности Думы VI созыва будут отремонтированы 84 двора.