Жителя Перми, приехавшего в Сургут на заработки, поймали с марихуаной

В Сургуте 9 августа поймали пермяка, при обыске у которого нашли марихуану. В город 43-летний мужчина прибыл на поезде «Волгоград – Нижневартовск» и хотел поработать вахтовым методом.

«Согласно справке об исследовании, вещество является наркотическим средством «марихуана», массой 0,4 грамма. В настоящее время мужчина привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 6.8 КоАП РФ», – сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Напомним, что это не первый подобный случай. Так, вахтовик из ЯНАО почтой заказал себе запрещенку из Италии на 11 тысяч – его задержали тюменские таможенники.