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На дороге из Лянтора в Сургут разделят встречные потоки

На ремонт трассы «Сургут – Лянтор» направят 2,3 млрд рублей

На дороге из Лянтора в Сургут разделят встречные потоки
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

К 2023 году планируют завершить ремонт на региональной дороге «Сургут – Лянтор». В порядок приведут участок с 21 километра по 33 километр. На трассе уложат новое покрытие, а также установят барьеры, разделяющие встречные потоки.

На реконструкцию по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет направлено 2,3 млрд рублей, следует из данных на портале госзакупок. Аукцион на проведение работ выиграл «Автодорстрой».

«В настоящий момент трасса «Сургут – Лянтор» имеет третью техническую категорию, являясь единственной транспортной артерией, связывающей Лянтор с сетью автомобильных дорог автономного округа. Реконструируемый участок не соответствует нормативным требованиям – интенсивность движения с 21 километра по 33 километр магистрали превышает нормативную интенсивность дорог для третьей категории. После реконструкции участок будет иметь первую категорию с переходом ко второй в направлении «Сургут – Лянтор», - рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.


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Сегодня в 13:30, просмотров: 473, комментариев: 0
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