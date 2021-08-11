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​В Югре растет спрос на домашний и административный персонал

В Югре в шесть раз выросла потребность в уборщицах

​В Югре растет спрос на домашний и административный персонал
Фото: pixabay.com

Рынок труда в Югре продолжает восстанавливаться после пандемийного года. В июле 2021 года количество новых вакансий выросло на 70 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Быстрей всего росло число предложений о работе в сфере «Домашний персонал» и «Административный персонал». В целом, рынку сегодня нужны соискатели с качественным средне-специальное образование.

«Наиболее яркую динамику продемонстрировала профессиональная сфера «Домашний персонал» - здесь было открыто на 649 процентов больше вакансий, чем год назад. На втором месте оказалась сфера «Административный персонал», здесь спрос на работников вырос на 206 процентов. Третье место заняла сфера «Туризм, гостиницы, рестораны» - плюс 201 процент к прошлому году. Также в топ-5 по динамике появления новых вакансий вошли сферы «Добыча сырья» (+177%) и «Консультирование» (+174%)», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

За семь месяцев с начала года количество вакансий в ХМАО выросло на 56 процентов. Пик активности работодателей пришелся на май – тогда количество вакансий превысило прошлогодние показатели сразу на 99 процентов.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 267, комментариев: 0
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