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​Фонтан на площади Советов забьет ключом

В Сургуте власти в очередной раз взялись за восстановление фонтана на площади Советов

​Фонтан на площади Советов забьет ключом
Фото: siapress.ru

Фонтану на площади Советов уже порядка 15 лет. Поначалу он работал. Позже из него сделали огромную клумбу — средств на его восстановление не было. Потом фонтан снова реанимировали. Сейчас предпринята уже третья попытка запустить его.

Рабочие уже заменили внутренности, инженерные сети, насосы. Стоит отметить, что глобальных переделок не потребовалось: проверка показала, что сама конструкция осталась в хорошем состоянии.

«Рабочие на финишной прямой. Фонтан осталось отделать мозаичной плиткой. Уже сделана подпорная стенка, на которой расположены фонари. Здесь подрядчик заменил мраморные плиты на террасную доску. Она более теплая: на ней можно сидеть даже при небольших плюсовых температурах», – подчеркнул директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Роман Богач.

Все работы обошлись порядка шести миллионов рублей. Затраты на ремонт фонтана администрация поделила с компанией-подрядчиком, которая сделала благотворительный вклад в благоустройство площади.

«Поступил запрос на то, чтобы помочь финансированием по благоустроительным работам, которые будут выполнены на этом фонтане. «Сибпромстрой» сразу откликнулся. Речь шла о 3-4 миллионах рублей. Это одна из центральных частей города, и от того, насколько она качественно и красиво выглядит, зависит отношение к самому городу»,— считает заместитель генерального директора ООО «Сибпромстрой-Югория» Николай Епифанов.

Подрядчик несколько отстал от графика. Всему виной – третья волна коронавируса. Санкции, согласно контракту, неизбежно будут применены. Сейчас ожидается поставка мозаичной плитки. Планируется, что забьет фонтан уже к началу сентября и еще примерно месяц сможет радовать сургутян своей красотой.

Сейчас в городе осталось два фонтана: на площади Советов и в сквере Газовиков. Предполагается, что они оба должны функционировать. Ранее такие архитектурные формы располагались в районе НГДУ и на реке Сайме. Их постигла печальная участь - один «состарился», другой затонул.


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Сегодня в 10:03, просмотров: 282, комментариев: 1
Комментарии:
Мономах
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Сегодня в 11:28
Этот фонтан засыпали по проекту "зодчего" Факеева ! Он кстати дипломированный Архитип ! А город в цыганский табор превратил! Так что не обольщайтесь по поводу дипломников-архитекторов!

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