В Сургуте задержали супругов, которые организовали бизнес про продаже фальшивых ПЦР-тестов и справок

В Сургуте семья организовала бизнес по продаже фальшивых ПЦР-тестов. Пресс-службы городских силовых структур сообщают о задержании 37-летнего мужчины, его супругу в момент продажи поддельного результата анализов задержали еще 2 августа.

Установлено, что местный житель размещал печатные объявления о возможности получить заключение о прохождении любой медицинской комиссии за один день, не выходя из дома. В ходе обыска у подозреваемого изъяли более 370 тысяч рублей, которые могли быть получены незаконным образом, а также сотовые телефоны, ноутбук, флешкарты, распечатанные объявления и готовые к реализации поддельные медицинские документы.

«В настоящее время в отношении мужчины отделом дознания УМВД России по г. Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Содействие в задержании подозреваемого оказали сотрудники Росгвардии», – сообщает УМВД Сургута.