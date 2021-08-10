Сургутский полигон ТБО продолжает работать несмотря на решение прокуратуры

Северо-Уральский межрегиональный Росприроднадзор оштрафовал компанию-владельца сургутского полигона ТБО на 300 тысяч за нарушение эксплуатации. Проверку инициировали после обращений активистов «Зеленого фронта».

По словам общественников, несмотря на решение транспортной прокуратуры, на свалку продолжали поставлять отходы. Кроме того, были обнаружены два очага тления.

«Ранее мы получили ответ Сургутского транспортного прокурора, в котором сообщалось, что 28.05.2021 г. судом принято решение о признании законным действий судебного пристава-исполнителя, направленных на принудительное исполнение решения о запрете эксплуатации полигона ТБО, эксплуатируемого СГМУП «СКЦ Природа». В связи с этим информация о продолжении эксплуатации полигона направлена судебным приставам и в прокуратуру», –председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов.