В Сургуте застройщики начали передавать квартиры для переселенцев из аварийного жилья

Власти Сургута достигли договоренности с двумя застройщиками о передаче квартир для заселения людей, живущих в аварийных домах по договору соцнайма. Об этом рассказал глава города Андрей Филатов.

По словам градоначальника, работа идет с двумя компаниями, у которых есть обязательства перед муниципалитетом по передаче жилых квадратных метров. Какое-то время займет оформление документов, но уже сегодня людям предлагают посмотреть квартиры, в которые они смогут въехать.

В первую очередь, расселяют дома, где осталась одна-две квартиры, чтобы быстрее снести здания. Что будет строится взамен снесенных зданий, Филатов пообещал решать открытым обсуждением.

Напомним, ранее в Сургуте возникла проблема с переселением граждан, живущих на условиях соцнайма в аварийных домах. Реализация программы буксовала, потому что установленная региональной службой по тарифам цена «квадрата» была значительно ниже рыночной. При этом переселение собственников идет нормальными темпами – люди получают компенсации в размере рыночной стоимости и имеют возможность самостоятельно выбрать, где и в какой квартире жить.

Подробнее о переселение сургутян из аварийного жилья читайте здесь.

