Синоптики предсказывают в Сургуте сильный ветер 11 августа

Среда в Сургуте будет ветреной. Об этом сообщает местное гидрометеорологическое бюро: по их прогнозам, днем 11 августа ожидаются неблагоприятные явления погоды, связанные с порывами до ветра 17 метров в секунду.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города: