Жителя Сургута будут судить за убийство своего знакомого

Сургутянину не понравилось, что перед его лицом машут ножом, поэтому убил человека. Погибшим оказался хозяин квартиры, где обвиняемый распивал алкоголь. Сначала злоумышленник вонзил выхваченный нож оппоненту в бедро и попытался скрыться, но потерпевший догнал его и между горожанами вновь вспыхнул конфликт. Тогда мужчина совершил второй удар уже в поясницу – эта травма стала смертельной.

«Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – пишет СК Югры.