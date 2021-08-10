16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5962   EUR  86,3578  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутянин зарезал своего знакомого за то, что тот махал ножом

Жителя Сургута будут судить за убийство своего знакомого

Сургутянин зарезал своего знакомого за то, что тот махал ножом
фото: СК Югры

Сургутянину не понравилось, что перед его лицом машут ножом, поэтому убил человека. Погибшим оказался хозяин квартиры, где обвиняемый распивал алкоголь. Сначала злоумышленник вонзил выхваченный нож оппоненту в бедро и попытался скрыться, но потерпевший догнал его и между горожанами вновь вспыхнул конфликт. Тогда мужчина совершил второй удар уже в поясницу – эта травма стала смертельной.

«Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – пишет СК Югры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:21, просмотров: 397, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «В новой администрации, насколько я знаю, взят курс на предельную прозрачность: если что, Магадан близко» // ВИДЕО 1525
  2. ​Полмиллиона за шишку: в Мегионе родители отсудили у детсада рекордную сумму за травму ребенка 737
  3. ​«Попрошу полицию проверить»: санврач Нижневартовска попросил не верить в фейки о грязном воздухе 695
  4. ​В Нижневартовске «Патриот» протаранил иномарку, пострадал человек 599
  5. ​В Югре скончались четверо ковид-пациентов 575
  6. ​Процесс пошел: сургутяне, живущие в аварийных домах, начнут получать квартиры 562
  7. ​Альберт Батыргазиев привез в Нижневартовск олимпийское «золото» // ФОТО 558
  8. ​Люди СИБУРа 523
  9. Сургутян предупредили о сильном ветре в грядущую среду 502
  10. ​Если новый главный архитектор привнесет в Сургут пермский опыт преобразования пространств – это будет великолепно 479
  1. ​Управление ГО и ЧС Сургута: Смог в город пришел из Якутии 6120
  2. ​Специалисты из Сургута рассказали о новом мошенничестве при продаже недвижимости 5764
  3. ​Откуда дым и когда он уйдет: пруф от специалиста 5281
  4. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 4694
  5. Югорчанка пожаловалась в прямом эфире на здоровье отца: на следующий день его прооперировали 4305
  6. Вартовчанину могут ужесточить наказание за смерть знакомого, которого он избил в 2014 году 4201
  7. Югорский борец Заурбек Сидаков принес новое золото в копилку сборной России 4185
  8. ​Сургут накрыл смог от далеких пожаров 4100
  9. Три торговых центра в Нижневартовске эвакуировали из-за лжеминирования 4053
  10. ​Сургут накрыло туманом и снова пахнет гарью 3749
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 12711
  2. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 11635
  3. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 11163
  4. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 9106
  5. ​В Югре будут судить банду вымогателей, действовавшую под прикрытием борьбы с наркотиками 9100
  6. ​Ольга Васильева прекратила голодовку и карьеру в ЛДПР 8756
  7. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 8689
  8. ​Серийный насильник пойдет под суд в Нефтеюганске 8444
  9. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 8371
  10. Новая система горячего водоснабжения обойдется Нефтеюганску почти в миллиард 8280

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика