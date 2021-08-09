Старый мультсериал Максима Ярового «Комары Сургута» обновили на десятилетие

Мультипликационный мини-сериал про комаров, который 10 лет назад создал руководитель школы граффити в Сургуте Максим Яровой, получил второе дыхание: первый обновленный эпизод приурочен ко Дню строителя, старая же версия была посвящена Дню нефтяника и газовика.

«Я пересмотрел свой мультик «Комары Сургута», сделанный 10 лет назад. Было сделано 4 серии, посмотрев которые сегодня, можно сказать, что Сургут очень сильно изменился... Мне захотелось переделать эту вступительную серию, внеся сегодняшние реалии Сургута. Общий сюжет я оставил, так как с учетом нынешних реалий, отпуск на своей машине более чем актуален. Все дома, отраженные в новой версии мультфильма, построены за последние 10 лет, их знает каждый горожанин, и уже они отражают реальный Сургут такой, какой он есть сейчас», – рассказал Максим Яровой, отметив, что правки в поздравлении были сделаны подобными тем, что используют известные блогеры вроде Юрия Дудя.

Обе версии (кстати, как и старые серии) можно посмотреть на YouTube-канале местного популяризатора стрит-арта и поискать отличия между городом из прошлого и настоящего.

Будут ли еще эпизоды в сериале про сургутских комаров – пока неизвестно.