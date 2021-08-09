Сургутские врачи спасли жизнь 2-летнего ребенка, который упал с четвертого этажа

Доктора сургутской травмбольницы спасли жизнь 2-летнему ребенку, который упал с четвертого этажа многоквартирного дома.

Пострадавший поступил с политравмой: ушиб конечностей, грудной клетки, лёгких, органов средостения, разрыв селезёнки.

«При политравмах характер повреждений всегда оценивают сразу несколько специалистов: хирург, нейрохирург и травматолог. Это позволяет мгновенно определиться с последовательностью действий. Часто пациентам требуется несколько операций на разных участках. Мы должны быстро сориентироваться и расставить приоритеты – что является более срочным. Все задействованные бригады работают слаженно, как единый механизм», - рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Владимир Корженевский.

После операции ребенок пять дней провел в реанимации на ИВЛ. На фоне травмы у него развилась пневмония. Сейчас он идет на поправку и переведен в обычную палату. В больнице он лежит с папой, мама находится дома с младенцем.