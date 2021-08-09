В Сургуте закладчик не захотел сдаваться полиции, поэтому распылил слезоточивый газ

Сургутского кладмена попытались поймать «на горячем», а он стал отбиваться баллончиком от полицейского и распылил слезоточивый газ. Инцидент произошел еще в 2020 году, однако дело передано в суд только в начале августа текущего года.

По информации следователей, 23-летний горожанин не хотел быть задержанным, поэтому оказал агрессивное сопротивление.

«В ходе следствия обвиняемый не признал вину. Вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает СК Югры.