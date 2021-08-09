Лаборатория сугутской психоневрологической больницы получила сертификат ООН

Клинико-диагностическая лаборатория Сургутской клинической психоневрологической больницы стала партнером программы Управления по наркотикам и преступности ООН и получила официальный сертификат. Теперь специалисты лаборатории могут сотрудничать с международной организацией и обмениваться опытом в сферах медицины, токсикологии и раннего выявления новых психоактивных веществ.

«Направление работы заключается в проведении международных исследований в области раннего выявления потенциально новых психоактивных веществ, обмена опытом и результатами между лабораториями участниками. Совместные исследования на протяжении многих лет демонстрируют высокое качество и надежность результатов, что вносит значительный вклад по диагностике новых психоактивных веществ, а также медицинского сопровождения пациентов с химическими зависимостями», – сообщает депздрав Югры.