Хэндбайкер Алексей Костюченко путешествует из Сургута в Санкт-Петербург

Путешественник без рук и ног Алексей Костюченко планирует доехать от Сургута до Санкт-Петербурга на хэндбайке. В начале августа экстремал добрался до Углича, где посетил Музей необычных велосипедов, а далее отправился в Вологду. Об этом сообщает портал «Открытие НКО».

Отмечается, путь мужчины начался в середине июня. Костюченко путешествует один, но в городах России заводит новые знакомства. Сам себя путешественник называет «Оптимистом всея Руси». Промежуточные итоги своей поездки он публикует у себя на странице во «ВКонтакте».

Напомним, что ранее мы также сообщали о мегионце Ильдаре Ахмадееве, который отправился в вояж на велосипеде до Уфы.