В Сургуте иномарка вылетела на обочину, протаранив два столба

Жесткое ДТП произошло в Сургуте на Аэрофлотской близ поселка Лунного. Иномарка вылетела на обочину, повредив две опоры линии электропередачи. По предварительной информации, водитель «Фольксваген-Туарег» двигался в сторону города. Внезапно почувствовав себя плохо, мужчина 1964 года рождения не справился с управлением, сообщает «Сургутинформтв». После столкновения со столбом машина перевернулась, водитель получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливая обстоятельства произошедшего.