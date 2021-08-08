Сургутян напугали вбросы информации о загрязни воздуха

В соцсетях стали распространять информацию о загрязнении воздуха. Сургут окутан дымкой уже несколько дней из-за пожаров в Якутии. Речь идет о данных с сайта Ventusky, где в режиме реального времени транслируется обстановка сразу по нескольким показателям. Некоторое время Сургут действительно находился в «черной зоне», где воздух характеризуется как «Очень нездоровый» и превышает норму как минимум в 3 раза. Однако официального подтверждения этому нет. Напротив, Роспотребнадзор Югры заверил, что превышение продуктов горения в воздухе не выявлено.

Кроме того, сейчас по данным того же портала Сургут ситуация стабилизировалась, состояние воздуха оценивается как хорошее. При этом горожане чувствуют недомогание, которое связывают с окружающей обстановкой: головные боли, слабость, тошнота. Специалисты рекомендуют не выходить на улицу без надобности, не открывать окна и пить больше воды.

Ранее siapress.ru писал, что из-за дымки ухудшилась видимость на трассах Югры. Несколько рейсов в аэропорту Сургута были задержаны предположительно по той же причине.