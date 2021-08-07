За июль в Сургуте радилось 11 пар близнецов

Июль для сургутских мам стал месяцем близнецов: сразу 11 пар родилось в городе, сообщает Центр охраны материнства и детства.

В целом же на свет в роддоме Сургута появилось 706 июльских малышей, незначительный перевес — 364 против 341 — имеют девочки. 53 младенцца недоношены, причем двое из них родились на сроках 22 и 28 недель.

Судя по статистике, июль — месяц дебютанток: у 264 рожениц были первые роды, 231 женщина стала мамой во второй раз, Третьи и четвертые роды прошли у 141 и 54 женщин, а еще 14 мам можно смело назвать героинями: у них уже пятый ребенок.