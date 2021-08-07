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​Четыре человека на место. Сотня кандидатов пытается попасть в думу Сургута

В Сургуте закончился прием документов от кандидатов в думу города и округа

​Четыре человека на место. Сотня кандидатов пытается попасть в думу Сургута
Фото: siapress.ru

Прием документов от претендентов на места в сургутском и окружном парламенте завершился в Сургуте накануне: бумаги в территориальную избирательную комиссию принесли 118 человек. Цифры озвучила председатель ТИК Светлана Гаранина.

Так, в думу Сургута конкурс — четыре человека на одно место. Напомним, что мест 25, документы подали 99 человек. «Из них партия «Единая Россия» выдвинула своих представителей по всем 25 одномандатным избирательным округам, партия ЛДПР также выдвинула своих кандидатов по всем одномандатным округам, партия «Справедливая Россия — Патриоты За Правду» — по четырем округам выдвинула своих кандидатов, — посчитывает Светлана Гаранина, — и у нас появилась новая партия: это «Новые люди, она выдвинула семь кандидатов по семи одномандатным избирательным округам».


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07 августа в 16:05, просмотров: 2579, комментариев: 9
Комментарии:
Местный
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07 августа в 16:15
Выдвигаются от нескольких партий, а потом заседает одна
sst
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07 августа в 20:27
наша многопартийность это фикция....реальной силы ни у кого нет кроме одной.....все они на коротком поводке...нужны только для того чтоб создавать иллюзию борьбы....
Швондер.
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07 августа в 21:07
А вот всех и запустить. И вообще всех желающих. Это будет весело
Alkonowa1ow
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08 августа в 12:10
Да, да. «Всех запустить …. всех желающих…..это будет весело». Однако, не «всех желающих», а хотя бы сто депутатов. Это было бы уже неплохо. Почему? Больше «контролеров», больше встреч с жителями, больше связь с народом. Ведь было же когда-то в представительном органе Сургута- Совете народных депутатов- аж 200 народных депутатов (на 200 тысяч жителей города, между прочим). Норма представительства - 1 депутат от 1-1,5 тысяч жителей. «Народное вече» получается. В нынешних реалиях в строительстве города это был бы 1 депутат-от одного «муравейника», как к примеру ЖК «Жемчужина Югры». Сегодня получается: 1 депутат- от 10-15 тысяч жителей, которые проживают 1-2х микрорайонах города. А это может быть до 20 МКЖД. Как депутату работать с населением? Как осуществлять связь с избирателями? Тем более на общественных началах. Физически времени не хватит. Поэтому (что лукавить) люди не знают своих депутатов Думы. Люди не собираются идти на выборы. Конечно общегородские проблемы нынешние депутаты решают: бюджет города принимают и так далее. Но местные проблемы на «земле»как ? Приемными депутатов? Малоэффективно.Поэтому увеличение депутатского корпуса крайне необходимо для активизации жизни в городе и создания в нем «гражданского общества». Поэтому те заявившиеся 118 претендентов в городскую Думу - это до обидного мало по сравнению с первыми демократические выборы (1990 г.), на которых заявилось на 200 мест в «городском парламенте» почти 1 тысяча претендентов. Поэтому норму представительства сейчас нужно увеличить, по крайней мере, 1 депутат от 5 тысяч жителей. И количественный состав городской Думы из 75 депутатов вполне реальная альтернатива сегодняшнего органа представительной власти в городе. Тем более, что депутаты проводят выборы Главы Города. Большее представительство граждан города в нашей Думе -это БОЛЬШЕ ДЕМОКРАТИИ.
Сергей Б
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08 августа в 12:27
Сто человек на сундук мертвеца!
Йо-хо-хо! И бутылка рома!
Иди и дьявол тебя доведёт до конца…
Йо-хо-хо! И бутылка рома!
Местный Alkonowa1ow
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08 августа в 12:54
И всех в в свечке газпромовской разместить? Предварительно свечку золотом и брильянтами инкрустировать. Штоб дорого-богато смотрелось. И лозунг на свечке от пола до потолка, штоб видно было издалека- братва(зачеркнуто) команда Югры?
Ananas Alkonowa1ow
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08 августа в 13:23
Половину состава по спискам надо избирать, а то 70% жителей так и останется без представительства
Alkonowa1ow
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08 августа в 13:48
Можно было бы кооптировать кандидатов на пост Главы города в кандидаты в Депутаты Думы. Там многие имели желание ознакомится с проблемами города и начать и решать их на посту градоначальника. Но нельзя поступить у Университета не окончив «начальной школы». Поэтому эти граждане должны быть быть Думе для прохождения «начальной школы» местного самоуправления. Конкурс четыре человека плох тем, что три активных гражданина из четырёх будут потеряны для города. Поэтому 75 депутатов в Думе это нормально и конкуренция сохранится, и альтернатива будет минимум 2 человека на место. Мы ведь выбираем «городской парламент», а не «Политбюро ЦК КПСС». Поэтому надо бы уходящему «городскому парламенту» совершить ПОСТУПОК и на последнем Заседании Думы 10 августа внести в городской Устав изменение: количество Депутатов увеличить с 25 до 75. Всего лишь нужно «подправить» одну цифру. Практически это реально.
kosha
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08 августа в 20:52
Четыре человека на место или сто какая гарантия , что они будут руководствоваться интересами избирателей , или законодательству ? А избирателей ещё больше , и у каждого свои интересы . И где проявили себя кандидаты , выбипать всё равно придется в слепую . Может сначала определится куды мы двигаться решили , а потом определится кто на ихнем месте потянет , и не лучше ли просто назначить нормальных специалистов по найму , с которых хоть спросить будет можно .
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