В Сургуте закончился прием документов от кандидатов в думу города и округа

Прием документов от претендентов на места в сургутском и окружном парламенте завершился в Сургуте накануне: бумаги в территориальную избирательную комиссию принесли 118 человек. Цифры озвучила председатель ТИК Светлана Гаранина.

Так, в думу Сургута конкурс — четыре человека на одно место. Напомним, что мест 25, документы подали 99 человек. «Из них партия «Единая Россия» выдвинула своих представителей по всем 25 одномандатным избирательным округам, партия ЛДПР также выдвинула своих кандидатов по всем одномандатным округам, партия «Справедливая Россия — Патриоты За Правду» — по четырем округам выдвинула своих кандидатов, — посчитывает Светлана Гаранина, — и у нас появилась новая партия: это «Новые люди, она выдвинула семь кандидатов по семи одномандатным избирательным округам».