Девять авиакомпаний получили допуск в Египет: летать планируют из Сургута в том числе

Сургутянам вскоре можно будет попасть в Египет просто и быстро: по данным Росавиации, девять авиакомпаний — «Аэрофлот», S7, «Победа», Azur Air, «Нордстар», «Смартавиа», «Уральские авиалинии», Royal Flight и Nordwind — получили допуск на курорты страны. Летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх планируют из множества российских городов, включая Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск.

Впрочем, покупать билеты пока не получится: полеты возобновятся только после того, как федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом увеличит частоту выполнения рейсов по этим направлениям.

Напомним, что возобновление регулярных полетов в Египет намечно на 9 августа — сейчас в страну уже можно попасть чартерными рейсами, который, впрочем, недоступны в Сургуте.