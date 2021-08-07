16+
Логотип Сиапресс
USD  73,1304   EUR  86,4621  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сургутяне! Летим в Египет?! Регулярные авиарейсы на курорты скоро возобновятся

Девять авиакомпаний получили допуск в Египет: летать планируют из Сургута в том числе

​Сургутяне! Летим в Египет?! Регулярные авиарейсы на курорты скоро возобновятся
Фото: pexels.com

Сургутянам вскоре можно будет попасть в Египет просто и быстро: по данным Росавиации, девять авиакомпаний — «Аэрофлот», S7, «Победа», Azur Air, «Нордстар», «Смартавиа», «Уральские авиалинии», Royal Flight и Nordwind — получили допуск на курорты страны. Летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх планируют из множества российских городов, включая Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск.

Впрочем, покупать билеты пока не получится: полеты возобновятся только после того, как федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом увеличит частоту выполнения рейсов по этим направлениям.

Напомним, что возобновление регулярных полетов в Египет намечно на 9 августа — сейчас в страну уже можно попасть чартерными рейсами, который, впрочем, недоступны в Сургуте.


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 10:35, просмотров: 367, комментариев: 3
Комментарии:
sst
не нравится
Сегодня в 11:48
смертность по стране даже по офиц. данным растет....а мы еще египет открываем.....
444 sst
не нравится
Сегодня в 12:14
А уже все... Власть еще прошлым летом решила, что подданных не жалко. Никаких локдаунов, никакой экономической поддержки. Только изредка штрафанут кого-нибудь для острастки, статистику подкрутят, а Путин в который раз про победу над коронавирусом протрубит - на сотни тысяч смертей - плявать. Бабы еще нарожают...
Мономах sst
не нравится
Сегодня в 13:01
Увидеть Египет и умереть! Современная классика!
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Югорский борец Заурбек Сидаков принес новое золото в копилку сборной России 1990
  2. Вартовчанину могут ужесточить наказание за смерть знакомого, которого он избил в 2014 году 1562
  3. ​Жители окраины Сургута дождались ремонта дворов 1326
  4. ​Trade-in от ССТ: обменяйте свою квартиру на новую 1144
  5. Жители Югорска и Советского будут на самоизоляции до 15 августа 1115
  6. ​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова разговаривает с Тарасом Самборским // ONLINE 9 августа 848
  7. ​«Россети Тюмень» повысили безопасность дорожного движения в Югре 787
  8. ​ПСБ запустил вклад «Сильная ставка» под 6,95% годовых и повысил ставки по всей линейке сберегательных продуктов 765
  9. ​ВТБ: число посетителей портала «Ближе к делу» выросло более чем на 50% 730
  10. ​Агентство «НКР» повысило рейтинг Банку Уралсиб до уровня A-.ru со «Стабильным» прогнозом 724
  1. ​Управление ГО и ЧС Сургута: Смог в город пришел из Якутии 4869
  2. ​Специалисты из Сургута рассказали о новом мошенничестве при продаже недвижимости 4494
  3. ​В сауне Нефтеюганска произошел крупный пожар 4249
  4. ​Откуда дым и когда он уйдет: пруф от специалиста 3996
  5. ​Наберитесь терпения: на трассе из Нефтеюганска в Сургут образовался серьезный затор 3891
  6. ​Пытался ударить и натравить собаку: нефтеюганец пойдет под суд за нападение на полицейского 3763
  7. ​Ошибка коммунистов 3498
  8. ​В Нижневартовске полицейский лишился хорошей должности из-за пьяного вождения 3461
  9. ​Сургуту нужно больше заборов 3318
  10. ​Сургут накрыл смог от далеких пожаров 3207
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 26934
  2. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 11611
  3. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 11100
  4. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 10604
  5. ​Состояние бодрое, сознание ясное: в Нефтеюганске член партии ЛДПР продолжает голодовку 10291
  6. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 8765
  7. ​В Югре будут судить банду вымогателей, действовавшую под прикрытием борьбы с наркотиками 8752
  8. ​Ольга Васильева прекратила голодовку и карьеру в ЛДПР 8267
  9. ​Серийный насильник пойдет под суд в Нефтеюганске 8035
  10. Новая система горячего водоснабжения обойдется Нефтеюганску почти в миллиард 7858

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика