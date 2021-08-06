В Сургуте на дополнительные средства отремонтируют дворы на окраине

Жители микрорайона Железнодорожников дождались благоустройства своих дворов. На Привокзальной, 4Б кипит работа. Уже сделан тротуар, отсыпана территория. Сейчас территорию отсыпают щебнем и организуют пространство для будущей детской площадки. Местные дети такой роскошью не балованы. Для такого дела вырубили мелкий ивняк. Однако кое-что удалось сохранить, скорректировав проект. В финансировании здесь участвуют и сами собственники. Они взяли на себя 10% стоимости ремонта. По договору двор должен быть готов к концу августа. Несмотря на трудности, подрядчик настроен оптимистично.

«С момента постройки этого микрорайона – конца 70-х годов – здесь никакого благоустройства не было. Я понимаю, что есть приоритеты. Наверно, важнее залатать яму на улице Ленина, где большой трафик, чем разбитую дорогу на окраине. Но нас наконец-то услышали. Огромную работу проделали администрация города, управляющая компания и сами жители», – рассказала представитель общественности Эмилия Трапезникова.

В районе Железнодорожников в этом году отремонтируют сразу четыре двора. На двух объектах – Привокзальной, 4Б и Крылова, 35 – работа в самом разгаре. На двух других – Привокзальной, 4 и 10 – пока не начата. Подрядчик объясняет это нехваткой рабочих рук, отсутствием финансирования и задержкой поставок материалов. «Поставщики немного подводят с щебнем. По две недели ждем после оплаты. Ссылаются на отсутствие вагонов. Да и цены поднялись. Стоимость ремонта в сравнении с прошлым годом выросла в 1,5 раза. У нас сейчас большой кассовый разрыв», – комментирует инженер ООО ДСК «Новотех» Игорь Мораренко.

Подрядчик заявляет, что на восьми объектах фактические работы уже завершены, по всем сдана исполнительная документация. Деньги получили пока только за два готовых двора.

В администрации города поясняют – таковы условия контракта и механизмы программы. Самое главное сейчас – успеть сдать объекты до начала сентября. Горьким опытом пришли к такой схеме: недобросовестные подрядчики получали деньги, а после бросали работы. Теперь аванс 30% из городского бюджета предусмотрен только там, где благоустройство осуществляется по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды».

«В этом году было выделено дополнительное финансирование из окружного бюджета. Всего в плане стоит ремонт 32 дворов. Общее финансирование – 209 миллионов. Работы по асфальтированию выполняются в 80% случаев при том, что на эти виды работ у нас только три подрядчика. Они давно на рынке, к ним есть доверие», – говорит представитель департамента городского хозяйства, курирующая ремонт и благоустройство объектов жилфонда, Анна Парфенова.

Над механизмами взаимодействия администрации с подрядными организациями и системой финансирования ремонтных работ городскому парламенту предстоит поработать вместе с коллегами из округа, уверен депутат Валерий Голодюк.