Житель Сургутского района потерялся в лесу, но ему помогли выбраться спасатели

В лесу близ дачного кооператива «Барсовское» (Сургутский район) потерялся мужчина. На помощь к нему выехали спасатели.

«Спасатели выезжали в район ДНТ «Барсовское» по сообщению: в лесном массиве потерялся гражданин 1949 года рождения. Прибыв к месту происшествия, спасатели провели поиски методом прочесывания лесного массива. В результате мужчина был найден. В медицинской помощи не нуждался», – сообщает «Центроспас-Югория».

Напомним, что ранее мы писали о мужчине, который также потерялся в лесу. Он смог связаться с полицейскими по видеосвязи, позже силовики по сигналу телефона и фотографиям обнаружили сургутянина и доставили его родственникам.