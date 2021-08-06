В Сургутском районе поймали браконьера, который выловил 15 краснокнижных рыб

В Сургутском районе транспортная полиция поймала браконьера, который рыбачил во время нереста. Мужчина выловил в Оби 14 стерлядей и осетра. По информации ведомства, такой улов нанес ущерб на сумму в 148 тысяч рублей.

«В отношении браконьера возбудили два уголовных дела. Одно по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б, в» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста или на миграционных путях к ним). Второе - по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). В настоящее время расследование уголовных дел завершено», – сообщает ведомство.