В Сургуте торговцы арбузами оштрафованы за нарушения фитосанитарных правил

В августе в Сургуте 36 тонн арбузов были выставлены на продажу без необходимых документов. Их поставили в город, нарушив порядок ввоза подкарантинной продукции.
«Во время проведения карантинного фитосанитарного контроля выявлено два случая нарушения правил ввоза подкарантинной продукции по фитосанитарным сертификатам из Республики Казахстан. Собственники продукции приступили к реализации, не известив территориальное Управление Россельхознадзора РФ о прибытии подкарантинной продукции и не предъявив ее к фитосанитарному контролю», - рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Нарушителям грозит штраф.
Напомним, по правилам, место торговли арбузами должно быть огорожено и находиться под навесом. Кроме того, запрещено вырезать кусочек на пробу, потому что в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.
Как выглядит хороший арбуз:
- зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров,
- цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым,
- спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый,
- усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие,
- при ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст,
- мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, чёрного или коричневого цвета.