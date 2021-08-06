В Сургуте торговцы арбузами оштрафованы за нарушения фитосанитарных правил

В августе в Сургуте 36 тонн арбузов были выставлены на продажу без необходимых документов. Их поставили в город, нарушив порядок ввоза подкарантинной продукции.

«Во время проведения карантинного фитосанитарного контроля выявлено два случая нарушения правил ввоза подкарантинной продукции по фитосанитарным сертификатам из Республики Казахстан. Собственники продукции приступили к реализации, не известив территориальное Управление Россельхознадзора РФ о прибытии подкарантинной продукции и не предъявив ее к фитосанитарному контролю», - рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Нарушителям грозит штраф.

Напомним, по правилам, место торговли арбузами должно быть огорожено и находиться под навесом. Кроме того, запрещено вырезать кусочек на пробу, потому что в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Как выглядит хороший арбуз:

- зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров,

- цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым,

- спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый,

- усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие,

- при ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст,

- мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, чёрного или коричневого цвета.