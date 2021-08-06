Транспортную систему Сургута уже скоро ждет модернизация

К февралю 2022 года может быть разработана новая схема маршрутной сети города. О реформе общественного транспорта стали говорить еще в феврале 2021 года. Так в рамках комплексной системы общественного транспорта (КСОТ) планируется обновление автобусного парка для более комфортного передвижения горожан. Весь транспорт оборудуют информационными табло и терминальной системой. Кроме того, реформа позволит гарантированно отслеживать движение автобусов – для этого создадут специальное приложение.

«Безусловно – это новый подход, а самое главное новое представление о том, как должна быть организована транспортная система пассажирских перевозок в городе Сургуте. В течение четырех месяцев мы совместно со специалистами ВЭБ.РФ работали в этом направлении. Много было проанализировано. Есть понимание, как изменить ситуацию к лучшему. Сегодня зафиксировали пошагово действия, которые в течение года приведут к видимому и ощутимому результату. Думаю, что, подойдя детально к этой работе будут положительные изменения. Будем обсуждать. Каждый этап реализации фиксировать», – отметил глава Сургута Андрей Филатов.