В Сургуте организуют более 100 участков для Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения назначена на октябрь 2021 года. Ее уже два раза переносили: с октября 2020 на апрель 2021, после – на октябрь 2021 года. Сейчас есть вероятность, что вместо 1 октября старт назначат на 15 число. Весь процесс рассчитан на месяц.

«Сургут разбит на 692 счетных участка. При этом в городе будет организовано 107 переписных участков, задействовано 92 переписчика, которым предстоит посетить 160 тысяч жилых помещений и 9868 домов, в которых проживает приблизительно более 390 тысяч человек», – рассказал заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Валерий Ярлов.

Граждане могут самостоятельно принять участие в переписи. Для этого необходимо посетить МФЦ или переписной участок, либо сделать это дистанционно на портале «Госуслуги». В этом случае пользователь получает QR-код, а переписчик обязан будет просто удостовериться в прохождении процедуры всеми проживающими. Все переписчики будут вооружены средствами индивидуальной защиты и планшетами со специальной программой.

При этом ответы на вопросы анкеты будут записываться со слов граждан – никаких документов гостям предоставлять не нужно.

Желающие еще могут записаться в переписчики. «Для того, чтобы попасть в эту базу, необходимо лично обратиться в подразделение органов статистики в Сургуте, либо по телефону в территориальные органы. Работа переписчиков будет оплачена», – пояснил Валерий Ярлов.