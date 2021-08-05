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​Всероссийская перепись населения: где пройти и как стать переписчиком? Рассказываем

В Сургуте организуют более 100 участков для Всероссийской переписи населения

​Всероссийская перепись населения: где пройти и как стать переписчиком? Рассказываем
Фото: ria.ru

Всероссийская перепись населения назначена на октябрь 2021 года. Ее уже два раза переносили: с октября 2020 на апрель 2021, после – на октябрь 2021 года. Сейчас есть вероятность, что вместо 1 октября старт назначат на 15 число. Весь процесс рассчитан на месяц.

«Сургут разбит на 692 счетных участка. При этом в городе будет организовано 107 переписных участков, задействовано 92 переписчика, которым предстоит посетить 160 тысяч жилых помещений и 9868 домов, в которых проживает приблизительно более 390 тысяч человек», – рассказал заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Валерий Ярлов.

Граждане могут самостоятельно принять участие в переписи. Для этого необходимо посетить МФЦ или переписной участок, либо сделать это дистанционно на портале «Госуслуги». В этом случае пользователь получает QR-код, а переписчик обязан будет просто удостовериться в прохождении процедуры всеми проживающими. Все переписчики будут вооружены средствами индивидуальной защиты и планшетами со специальной программой.

При этом ответы на вопросы анкеты будут записываться со слов граждан – никаких документов гостям предоставлять не нужно.

Желающие еще могут записаться в переписчики. «Для того, чтобы попасть в эту базу, необходимо лично обратиться в подразделение органов статистики в Сургуте, либо по телефону в территориальные органы. Работа переписчиков будет оплачена», – пояснил Валерий Ярлов.


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05 августа в 18:02, просмотров: 588, комментариев: 1
Комментарии:
Мономах
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05 августа в 23:40
А не проще во время трехдневных выборов это сделать? Или так и сделают эти сто переписчиков на которых приходится более тысячи помещений на каждого!

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