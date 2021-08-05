В Сургуте обустроят скейт-парк в сквере Энергетиков

Местные любители экстремальных видов спорта обзаведутся новой площадкой для своих утех. Новую скейтплощадку на старом месте оборудуют в начале осени. Двухуровневая рампа, радиусная разгонка, руфтоп и скамейку для скольжения появятся в сквере Энергетиков, где раньше и располагался скейт-парк, который пришел в негодность и был демонтирован из соображений безопасности. Стоимость нового объекта – 2,3 миллиона рублей.

«Проект реализуется в рамках инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» в 2021. То есть с предложением обустроить в городе новый скейтпарк выступили сами жители. Это пример вовлеченности сургутян в благоустройство города – Глава Сургута Андрей Филатов нацелил нас на совершенствование механизмов работы с активными жителями, – директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Роман Богач.